Экономика
17:40, 29 января 2026Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума

Биржевая цена Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с августа 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

В ходе торгов в четверг, 29 января, стоимость апрельского фьючерса на поставку эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысила отметку в 71 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 17:03 по московскому времени сырьевые котировки достигли 71,01 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 3,82 процента. Столь высоких значений на бирже не фиксировалось с 1 августа 2025 года.

Котировки Brent продолжают расти на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Из-за массовых протестов в Иране президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Тегерану военным вторжением. В среду, 28 января, глава Белого дома заявил о приближении к региону «еще одной прекрасной армады» американских кораблей.

В этой связи среди участников глобального энергорынка усиливается тревога по поводу возможных перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив. Власти Ирана не исключали перекрытия этого канала доставки нефти в случае эскалации в ближневосточном регионе. Еще одним фактором, который может привести к снижению экспорта сырья на мировой рынок, эксперты называют обрушившиеся на США снегопады. Погодная аномалия, поясняют аналитики, в значительной степени затруднила добычу нефти в стране и стала угрозой для экспорта американского сырья.

