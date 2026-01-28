Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 28 января 2026Мир

Трамп заявил о движении американской военной армады к Ирану

Трамп: Вторая военная армада США направляется к Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Pool via CNP / Globallookpress.com

К Ирану движется вторая армада американских кораблей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на митинге в Айове.

«Кстати, прямо сейчас к Ирану прекрасно направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим», — сказал он. Глава государства выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, не уточнив, какую именно.

Ранее сообщалось, что Трамп, вероятно, нанесет мощный удар по Ирану и его политическому руководству. Однако, по данным The Economist, окончательное решение еще не принято. При этом отмечалось, что риски эскалации конфликта выше, чем в прошлом году, и Иран дает понять, что может ответить на атаку США более масштабными действиями, а не просто символическими ударами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина захотела составить два мирных соглашения. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Стая пираний напала на купальщиков в Бразилии

    Трамп заявил о движении американской военной армады к Ирану

    В Британии раскрыли причину злости Зеленского на США

    Гинеколог назвала опасные для женского здоровья привычки

    Популярные продукты оказались связаны с усилением чувства сытости

    Бывшего главного нарколога России освободили из колонии

    Рэпер Дрейк разорвал отношения с переспавшей с тысячей мужчин порнозвездой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok