Трамп заявил о движении американской военной армады к Ирану

Трамп: Вторая военная армада США направляется к Ирану

К Ирану движется вторая армада американских кораблей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на митинге в Айове.

«Кстати, прямо сейчас к Ирану прекрасно направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим», — сказал он. Глава государства выразил надежду, что Тегеран согласится заключить сделку, не уточнив, какую именно.

Ранее сообщалось, что Трамп, вероятно, нанесет мощный удар по Ирану и его политическому руководству. Однако, по данным The Economist, окончательное решение еще не принято. При этом отмечалось, что риски эскалации конфликта выше, чем в прошлом году, и Иран дает понять, что может ответить на атаку США более масштабными действиями, а не просто символическими ударами.