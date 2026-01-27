Реклама

Трампа начали подозревать в подготовке удара по Ирану

Economist: Трамп, вероятно, нанесет крупный удар по Ирану и его руководству
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, нанесет крупный удар по Ирану и его политическому руководству. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

«Возможно, Трамп еще не принял окончательного решения. Но в частном порядке некоторые официальные лица стран Персидского залива говорят, что массированный удар США по Ирану вероятен и что Трамп, вероятно, будет нацелен на политическое руководство Ирана», — говорится в материале.

Как отмечает издание, риски эскалации конфликта выше, чем в прошлом году, и Иран дает понять, что может ответить на атаку США более масштабными действиями, а не просто символическими ударами.

Отмечается, что Иран явно встревожен и будет рассматривать любую американскую атаку, в отличие от прошлогодних обменов ракетами, как «тотальную войну», и даже может выпустить свои ракеты на опережение.

Ранее стало известно, что американская разведка предоставила Трампу несколько отчетов, в которых утверждается, что позиции властей Ирана «крайне слабы». Отмечается, что вспыхнувшие в стране протестные акции потрясли правительство Исламской Республики.

