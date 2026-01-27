Американская разведка предоставила Трампу новые данные об Иране

NYT: Американская разведка доложила Трампу об ослаблении позиций властей Ирана

Американская разведка предоставила президенту США Дональду Трампу несколько отчетов, в которых утверждается, что позиции властей Ирана «крайне слабы». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Президент [США Дональд] Трамп получил несколько отчетов американской разведки, в которых говорится об ослаблении позиций правительства Ирана. Они свидетельствуют о том, что власть иранского правительства находится в самом слабом положении с тех пор, как шах был свергнут в ходе революции 1979 года», — передает издание.

Авторы материала отметили, что вспыхнувшие в стране протестные акции потрясли правительство Исламской Республики, особенно когда они охватили регионы страны, которые были «оплотом поддержки верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи».

Ранее стало известно, что Трамп по-прежнему не исключает возможности применения военной силы против Ирана.

Сам американский лидер заявил, что военная армада США, сформированная у берегов Ирана, «уже значительно больше» той, которую американские военные сформировали рядом с берегами Венесуэлы.