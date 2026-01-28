Реклама

10:31, 28 января 2026

Нефть подорожала на фоне приближения к Ирану американской армады

Мировые цены на нефть достигли $68 за баррель впервые с сентября
Дмитрий Воронин

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Стоимость барреля нефти марки Brent к девяти утра по московскому времени превысила на лондонской бирже ICE 68 долларов, свидетельствуют данные торгов. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с конца сентября 2025 года.

Reuters связывает продолжающийся рост цен на углеводороды с тревогами о предложении на мировом рынке после того, как обрушившиеся на Соединенные Штаты снегопады помешали добыче ⁠нефти и экспорту.

Подорожание сырья происходит на фоне усилившихся слухов по поводу планов президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, к которому, по словам главы государства, сейчас движется «еще одна прекрасная армада» американских кораблей.

Также накануне агентство Bloomberg писало о значительном числе танкеров с российской нефтью, простаивающих у побережья Индии и Омана без разгрузки.

