Нефть подорожала на фоне приближения к Ирану американской армады

Мировые цены на нефть достигли $68 за баррель впервые с сентября

Стоимость барреля нефти марки Brent к девяти утра по московскому времени превысила на лондонской бирже ICE 68 долларов, свидетельствуют данные торгов. Как отмечает ТАСС, это произошло впервые с конца сентября 2025 года.

Reuters связывает продолжающийся рост цен на углеводороды с тревогами о предложении на мировом рынке после того, как обрушившиеся на Соединенные Штаты снегопады помешали добыче ⁠нефти и экспорту.

Подорожание сырья происходит на фоне усилившихся слухов по поводу планов президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, к которому, по словам главы государства, сейчас движется «еще одна прекрасная армада» американских кораблей.

Также накануне агентство Bloomberg писало о значительном числе танкеров с российской нефтью, простаивающих у побережья Индии и Омана без разгрузки.