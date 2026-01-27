Реклама

18:28, 27 января 2026

Нераскупленная российская нефть застряла в море

Кирилл Луцюк

Фото: k_samurkas / Shutterstock / Fotodom

Курс Индии на снижение импорта российской нефти вынуждает Москву решить непростую дилемму: что делать с сырой нефтью, которую уже закачали на танкеры, но не смогли отгрузить на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщило Bloomberg.

По его информации, в декабре 2025 года поставки российской нефти в индийские порты резко сократились, упав примерно до 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это оказалось самым низким показателем за более чем три года. В январе они снизились еще сильнее.

Результатом этого стало резкое увеличение числа танкеров, простаивающих у побережья Индии и Омана. Хотя количество танкеров, ожидающих у берегов Омана, постепенно сокращается, большинство из тех, что уже отплыли, сейчас стоят на якоре ближе к индийскому побережью, а другие направляются в Китай. Избавиться от груза смог лишь один корабль. Агентство также отметило, что российские поставщики используют резервуары для хранения нефти в Индонезии. Так, за последние недели как минимум три партии нефти разгрузили в Каримуне, Баликпапане и Танджунг-Интане.

Отмечается, объем российской нефти, хранящейся на танкерах, стабилизировался на уровне около 140 миллионов баррелей.

Ранее сообщалось, что Индия резко снизила закупки российской нефти. Сокращение оценивается в 28 процентов. Поставки упали с 1,8 до 1,3 миллиона баррелей в сутки и могут снизиться еще больше.

