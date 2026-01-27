Реклама

16:26, 27 января 2026

Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

Пури: Импорт российской нефти Индией снизился на 28 процентов с пикового уровня
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия резко снизила закупки российской нефти. Об этом заявил министр нефти Хардип Сингх Пури, его цитирует Bloomberg.

По словам чиновника, один из крупнейших покупателей российского сырья сократил импорт почти на 28 процентов с пикового уровня. Поставки снизились с 1,8 до 1,3 миллиона баррелей в сутки и могут снизиться еще больше. Причиной стало появление новых источников сырья.

«Наблюдается тенденция к снижению. Это рыночные условия», — пояснил министр.

Несколькими месяцами ранее США усилили давление на Индию, вынуждая ее отказаться от закупок российской нефти. Требования подкрепили дополнительными тарифами на поставки из республики. В то же время, несмотря на недавнее сокращение импорта, объемы импорта российского сырья остаются стабильными, отчасти благодаря привлекательной скидке.
Правительство Индии не давало никаких указаний по поводу закупок российской нефти, и компании принимают решения самостоятельно, заявил Пури.

Сейчас Индия закупает нефть у 41 страны — число партнеров выросло на 14 с недавнего времени. Третий по величине в мире импортер нефти, стремится увеличить торговлю энергоносителями с Канадой и США, подчеркнул Пури.

