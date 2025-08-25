Экономика
17:05, 25 августа 2025

США вновь пригрозили двум странам БРИКС за покупку российской нефти

Посол Уитакер: Бразилию и Китай ждут пошлины за покупку нефти у России
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

США не оставят без внимания импорт российской нефти такими странами, как Бразилия и Китай. Об этом в интервью Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, Вашингтон применит пошлины против этих государств БРИКС, если те не помогут положить конец конфликту на Украине. Уитакер подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа много карт и энергичная дипломатия будет очень уместна в этой ситуации.

Аргументируя свою точку зрения, дипломат обратил внимание на пошлины, введенные в отношении Индии. По его словам, в Нью-Дели были очень недовольны теми ограничениями, которые установил Вашингтон.

До этого заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива заявил, что эта южноазиатская страна продолжит покупать российскую нефть, несмотря на высокие тарифы США и критику со стороны Белого дома. Дело в том, что Индия получает нефть у России с почти пятипроцентной скидкой. А это не оставляет ей альтернатив, так как благодаря этим поставкам Индия получает возможность сдерживать внутреннюю инфляцию.

