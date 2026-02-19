Реклама

23:24, 19 февраля 2026

Трамп раскрыл подробности по сделке с Ираном

Трамп заявил, что США отводят 15 дней на заключение сделки с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

«10-15 дней — это фактически максимум», — подчеркнул он. По словам американского лидера, США заключат сделку или добьются соглашения «тем или иным образом».

Ранее сообщалось, что США стянули силы к Ирану для удара в случае провала переговоров. Как утверждают источники CNN, наращивание сил служит как для давления на Тегеран, так и для обеспечения возможности нанести удар в случае провала переговоров. До этого пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что американский лидер рассматривает все возможные сценарии в отношении Ирана.

