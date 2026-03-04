Реклама

В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по российскому газовозу в Средиземном море

Депутат Колесник призвал уничтожать покушающиеся на корабли РФ БЭКи и БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Украина предпринимает попытки перерезать мореходные пути, по которым движутся российские корабли, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на нападение на газовоз Arctic Metagaz.

Во вторник, 3 марта, безэкипажные катера Украины атаковали с территории Ливии российское судно, перевозившее сжиженный природный газ (СПГ). В этот момент танкер находился в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта в Средиземном море, сообщили в Минтрансе.

Украинские Вооруженные силы (ВСУ) обладают приличным опытом в применении БЭКов, отметил депутат.

Ранее в странах Запада публично заявляли о том, что согласовали с украинским президентом Владимиром Зеленским отправку своих операторов БПЛА для войны с Ираном в помощь американцам и израильтянам, добавил он.

Это произносится, как правило, когда уже эти подразделения находятся на месте. Обычно заранее никто не предупреждает. Вот, украинские войска и применили средства. Я думаю, что не только будут БЭКи, будут и БПЛА, но это будет не против Ирана, а, поскольку там зона интенсивного мореходства, то и по нашим кораблям

Андрей Колесникдепутат Госдумы

По словам политика, российская разведка должна выявлять места базирования средств поражения и уничтожать их на месте, а еще лучше — во время переброски.

«Сирия как раз перерезает все пути. Через Гибралтар как только заходят суда в Средиземное море сразу видно, кто заходит и сразу можно засечь. Очень удобная позиция. Во-первых, надо туда уже высылать охрану кораблей, конвои, и, во-вторых, авиация, разведка должны работать. В Сирии понятный ландшафт, наши люди, в том числе и разведка, там работали. Уничтожать их без сожаления — тех, кто уничтожает наши корабли», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого сообщалось, что фрахт супертанкеров на Ближнем Востоке подорожал до рекордных показателей. Причиной такой динамики стало обострение американо-иранского конфликта, в ходе которого Иран пригрозил атаковать суда, идущие через Ормузский пролив.

