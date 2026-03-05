Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

РФ и Турция в закрытом режиме обсуждают подрыв «Турецкого» и «Голубого» потоков

Россия и Турция в закрытом режиме обсуждают планы Украины по подрыву газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Контакты по этой теме и обсуждения по этому вопросу ведутся по закрытой от СМИ линии, в закрытом режиме», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовящихся подрывах российских газопроводов, назвав это опасной игрой со стороны Украины. По его словам, в подготовке подрывов принимают участие представители спецслужб западных стран. Россия уже уведомила Турцию о готовящихся терактах.