В Минобороны назвали цель атак ВСУ на объекты «Газпрома»

Минобороны: ВСУ ударили по объектам «Газпрома» для остановки поставок газа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объектам «Газпрома» для остановки поставок газа в Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В министерстве пояснили, что Киев пытался ударить по двум компрессорным станциям, которые обеспечивают подачу газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Начиная с 23 часов 10 марта до 5 часов 11 марта в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА сбиты средствами российских зенитных ракетных войск», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо того, два БПЛА перехватила истребительная авиация, а еще три — были уничтожены расчетами мобильных огневых групп.

Об атаке ВСУ на компрессорную станцию стало известно ранее 11 марта. В «Газпроме» добавили, что за последние две недели ВСУ 12 раз атаковали объекты компании.