18:20, 11 марта 2026

В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

Песков: Атаки ВСУ на газовые объекты на фоне энергокризиса — безответственны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские газовые объекты на фоне мирового энергокризиса безответственны. Так попытку Киева ударить по самой мощной в мире российской газовой компрессорной станции (КС) «Русская» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Попытки нанести удары дронами по КС "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого потока", и КС "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого потока", — это очень тревожная информация», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

