Россия
13:10, 12 марта 2026

Кремль отреагировал на новую атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в России

Песков назвал безрассудными попытки атаковать компрессорную станцию «Русская»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безрассудными новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать газокомпрессорную станцию (КС) «Русская» в Краснодарском крае. Его слова приводит РИА Новости.

«Это еще одно нападение на объект международной нитки, международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран», — заявил представитель Кремля.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». С 3:55 до 06:45 по московскому времени расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили десять беспилотников.

11 марта «Газпром» также сообщил об атаке на КС «Русская». До этого налетам подверглись компрессорные станции «Береговая» и «Казачья». В компании подчеркнули, что что за последние две недели ВСУ 12 раз атаковали ее объекты.

