В России ответили на заявление генсека НАТО об исходящей от Москвы угрозе

Джабаров: НАТО выгодно выставлять себя жертвой, чтобы милитаризовать европейские страны

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об исходящей от Москвы угрозе, подчеркнув, что альянсу выгодна такая риторика. Его слова приводит ТАСС.

По мнению парламентария, по итогам саммита в Анкаре НАТО выгодно выставлять себя жертвой, чтобы милитаризовать европейские страны.

«Хоть сто раз скажи, что Россия не собирается ни на кого нападать, им [НАТО] будет выгодно делать себя жертвой, потенциальной для того, чтобы милитаризовать все европейские страны и привлечь американцев активнее поддерживать европейских партнеров», — обозначил Джабаров.

Он также добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако задачи специальной военной операции выполнит. «Если они это не поймут и продолжат активнее участвовать в войне против нас, то тогда получат тоже свою долю от нас. Поэтому я думаю, что эти угрозы НАТО нас волновать не должны. Мы своим путем идем, мы добьемся своих целей», — заключил российский политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche сделал заявление о возможном начале третьей мировой войны. По его словам, ее никогда не начнет Россия.