В США назвали условия для победы в современной войне

Экс-директор ЦРУ Петреус: США должны извлечь три урока из конфликта на Украине

Вашингтону необходимо пересмотреть свою оборонную политику и усвоить три ключевых урока из конфликта на Украине, чтобы адаптировать вооруженные силы к ведению войн современного типа. С таким призывом выступил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус в статье для издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Как показала ситуация на Украине, исход будущих войн вряд ли будет зависеть от какого-то одного прорыва, системы вооружения или наступления. (...) Это имеет значение для США и их союзников. Украина в значительных масштабах демонстрирует важность гибкой войны и беспилотных систем», — прокомментировал ситуацию Петреус.

Из опыта конфликта на Украине Петреус выделил три ключевых урока. Во-первых, одного высокотехнологичного оружия недостаточно, мощная военная промышленность должна опираться на единую сеть из беспилотников и ракет. Во-вторых, защита национальной инфраструктуры имеет критически важное значение, поскольку ее объекты перестали быть глубоким тылом и превратились в первоочередные стратегические цели. В-третьих, способность армии мгновенно адаптироваться, обновляя тактику в кратчайшие сроки, стала важнее традиционных показателей боевой мощи.

Ранее Петреус уже заявлял о необходимости извлечь уроки из конфликта на Украине. По его словам, характер будущих войн предопределен массовым применением беспилотников.