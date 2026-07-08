В Волгограде тетя бойца СВО добилась выплат от государства после смерти его родной матери

В Волгограде тетя бойца специальной военной операции (СВО) на Украине добилась выплат от государства после смерти его родной матери. Об этом сообщили в областном суде.

Россиянки не стало в 2025 году. Как следует из материалов дела, она не занималась воспитанием сына на протяжении 12 лет и не интересовалась его судьбой, материальной помощи также не оказывала. В 2011 году она попыталась наладить отношения с сыном — около двух месяцев она воспитывала его, а затем уехала в неизвестном направлении.

Отца у россиянина также нет. В 1999 году он написал официальный отказ от отцовства и исчез из жизни сына, которому на тот момент было два года.

До 18 лет будущий военнослужащий жил на попечении тети, которая была его опекуном. Однако, когда в 2023 году женщина получила известие о том, что племянник уже не вернется с фронта, ей пришлось в суде отстаивать право на выплаты. При этом один из братьев бойца пытался заверить суд, что все это время тот воспитывался родной матерью.

Суд учел все доказательства по делу и встал на сторону тети военнослужащего. Чиновников обязали предоставить россиянке право на получение мер социальной поддержки, компенсаций и иных выплат.

Ранее в Новосибирской области бабушка бойца СВО после отказа чиновников через суд добилась выплат. Участие в воспитании россиянина она подтвердила совместными фото- и видеоматериалами, а также квитанциями об оплате коммунальных платежей и договором на оказание платных образовательных услуг.