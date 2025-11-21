Россия
09:30, 21 ноября 2025Россия

Бабушка российского бойца СВО после отказа чиновников добилась выплат через суд

В Новосибирской области бабушка бойца СВО через суд добилась выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области бабушка бойца специальной военной операции (СВО) на Украине после отказа чиновников через суд добилась «гробовых» выплат. Об этом сообщили в Ленинском районном суде российского региона.

Рядовой военнослужащий выполнял задачи в ходе СВО, 30 июля 2024 года его не стало. Однако воспитывавшую его бабушку лишили выплат.

Как следует из материалов дела, с 1995 по 2013 год (с шести лет и до совершеннолетия россиянина) женщина являлась его опекуном — содержала, посещала с ним лечебные учреждения, полностью занималась его воспитанием и образованием, заботилась о нем, он находился на ее содержании. Все это подтверждается совместными фото- и видеоматериалами, а также квитанциями об оплате коммунальных платежей и договором на оказание платных образовательных услуг.

Суд удовлетворил иск, признав россиянку фактическим воспитателем участника СВО. Теперь она имеет право на получение социальных выплат.

Ранее в Екатеринбурге растившей бойца СВО вместо матери глухонемой женщине отказали в выплатах. Несколько лет назад биологической матери военнослужащего не стало, и пенсионерка осталась его единственной ближайшей родственницей.

