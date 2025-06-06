Растившей бойца СВО вместо матери глухонемой россиянке отказали в выплатах

В Екатеринбурге растившей бойца СВО вместо матери женщине отказали в выплатах

В Екатеринбурге растившей бойца специальной военной операции (СВО) на Украине вместо матери глухонемой женщине отказали в «гробовых» выплатах. Об этом пишет E1.RU.

По данным издания, россиянка приходится участнику СВО двоюродной бабушкой, которая воспитывала его с тех пор, как родная мать бросила его.

Несколько лет назад биологической матери военнослужащего не стало, и пенсионерка осталась его единственной ближайшей родственницей. Однако из воинской части пришел ответ, что выплаты ей не положены.

Как рассказала дочь глухонемой россиянки, той пришлось влезть в долги, чтобы достойно провести церемонию прощания с внуком. Отдавать их женщина будет со своей пенсии в 16 тысяч рублей. «Отказали в выплатах — верните тогда внука!» — возмутилась она. Родственники обратились за помощью в военную прокуратуру.

Ранее в Удмуртии мать бойца СВО лишили выплат из-за одной записи в его контракте. В графе «близкие родственники» он указал другого человека.

