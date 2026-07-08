Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 8 июля 2026Мир

Трамп нашел общий язык с женой Мерца

Bloomberg: Трамп оказался в хорошем настроении на ужине лидеров стран НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп оказался в более хорошем настроении на ужине лидеров стран НАТО, чем во время недавней встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, где он вновь критиковал союзников за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ходе банкета Трамп оказался за одним столом с Шарлоттой Мерц, супругой канцлера Германии Фридриха Мерца, и вел с ней беседу на политические и личные темы. Позже к разговору присоединился и сам канцлер, воспользовавшись возможностью улучшить отношения с американским президентом после недавних разногласий вокруг военных расходов Германии и ситуации с Ираном.

Отмечается, что общая атмосфера на банкете оставалась дружелюбной, а Трамп смог наладить контакт с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, несмотря на недавние разногласия между политикам и после саммита «Большой семерки» (G7) во Франции.

Ранее сообщалось, что союзники США в НАТО рассчитывали, что американский лидер Дональд Трамп прибудет на саммит в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по вопросам альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

    В бомбардирской гонке ЧМ-2026 появился новый фаворит

    В России отреагировали на призыв премьера Дании обеспечить «победу Украины»

    Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

    Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

    Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

    Трамп нашел общий язык с женой Мерца

    Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

    52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

    Тетя бойца СВО добилась выплат от государства после смерти его родной матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok