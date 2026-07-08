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10:52, 8 июля 2026Бывший СССР

Украине предрекли серьезный ущерб из-за взрыва в Монако

The Guardian: Скандал о взрыве в Монако может дорого обойтись Киеву
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Дело вокруг взрыва в Монако и найденного под Киевом тела Анастасии Березовской может дорого обойтись Украине. Об этом пишет The Guardian.

«Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб», — пишет издание.

Ранее стало известно, что тело Березовской с огнестрельными ранениями головы нашли под Киевом. Утверждается, что сотрудник ГУР признался в убийстве.

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