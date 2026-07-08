The Guardian: Скандал о взрыве в Монако может дорого обойтись Киеву

Дело вокруг взрыва в Монако и найденного под Киевом тела Анастасии Березовской может дорого обойтись Украине. Об этом пишет The Guardian.

«Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб», — пишет издание.

Ранее стало известно, что тело Березовской с огнестрельными ранениями головы нашли под Киевом. Утверждается, что сотрудник ГУР признался в убийстве.

