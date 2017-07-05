«Газпром» и Венгрия договорились о поставках газа по «Турецкому потоку»

Российский холдинг «Газпром» и власти Венгрии подписали соглашение о поставках газа по «Турецкому потоку». Об этом в среду, 5 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел и отношений Венгрии Петера Сийярто, которое приводит местное агентство MTI.

По словам министра, Будапешт считает поставки газа по «Турецкому потоку» наиболее оптимальным вариантом, тогда как другие возможные способы — через Румынию или Хорватию — не проработаны. «По этой причине у Венгрии есть интерес получать газ с юга», — приводит агентство заявление Петера Сийярто.

Сообщается, что продолжение «Турецкого потока» до Венгрии будет построено до конца 2019 года.

В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

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Также в мае стало известно о том, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока».

В декабре 2014-го Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока», который должен был пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции.