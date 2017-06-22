«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов

Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов оценил объем инвестиций в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов. По его словам, также существует возможность проектного финансирования строительства газопровода. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости.

Круглов напомнил, что изначально рассматривалась возможность реализовать проект «Турецкий поток» только за счет средств «Газпрома». По его словам, компания пока не ведет переговоров с банками о привлечении проектного финансирования.

В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

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При этом первая нитка предназначена для поставок газа только турецким потребителям. Строительство второй нитки, по которой топливо будет доставляться в страны южной Европы, поставлено в зависимость от позиции Евросоюза.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».