Итальянская Eni задумалась о возможности стать акционером «Турецкого потока»

Крупнейшая нефтегазования компания Италии Eni не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока». Об этом заявил вице-президент корпорации Массимо Мантовани, передает «Интерфакс».

По его словам, «Газпром» и Eni обсуждают контракт по поставкам газа, который в настоящее время итальянская компания получает со стороны Австрии по газопроводу TAG. Рассматриваются возможности поставки топлива через южный коридор. Целью итальянской компании является снижение закупочной цены российского газа.

«Мы знаем, что "Газпром" изучает несколько вариантов для южного сектора: Poseidon, TAP, "Южный Поток"», — отметил Мантовани.

При этом вице-президент Eni не исключил, что итальянская компания может стать акционером «Турецкого потока». «Мы обсуждаем с "Газпромом" общие рамки сотрудничества, и пока дискуссии не закончились, мы не можем сказать, будет это или нет», — заявил Мантовани.

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30 мая стало известно о том, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока».

«Газпром» приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» 7 мая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям. Мощность двух ниток «Турецкого потока» должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство газопровода планируют завершить к концу 2019 года.

В декабре 2014-го Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока», который должен был пройти через территорию Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции.