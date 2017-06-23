Путин дал старт стыковке частей газопровода «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Черном море, где началась стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИА Новости.

После доклада главы «Газпрома» Алексея Миллера глава государства скомандовал «Давайте вперед!» В ходе пребывания на корабле Путин намеревается осмотреть зону сварки трубных секций и посетить сварочный цех, где можно наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока».

В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».