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Путин дал старт стыковке частей газопровода «Турецкий поток»

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Президент России Владимир Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Черном море, где началась стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИА Новости.

После доклада главы «Газпрома» Алексея Миллера глава государства скомандовал «Давайте вперед!» В ходе пребывания на корабле Путин намеревается осмотреть зону сварки трубных секций и посетить сварочный цех, где можно наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока».

В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».

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