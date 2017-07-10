Сербия понадеялась увидеть «Турецкий поток»

Сербия рассчитывает, что одна из ниток «Турецкого потока» пройдет по территории страны и Западных Балкан. Об этом, выступая на сессии 22-го Всемирного нефтяного конгресса, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Такая опция, безусловно, находится в интересах Сербии и других стран региона», — подчеркнул Вучич важность участия республики в реализации проекта.

По словам президента Сербии, положение страны является геостратегическим, и его можно использовать для транзита энергоресурсов.

Ранее, в начале июля, «Газпром» и власти Венгрии подписали соглашение о поставках газа по «Турецкому потоку». Ожидается, что продолжение «Турецкого потока» до Венгрии будет построено до конца 2019 года.

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В мае 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

Также в мае стало известно о том, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока».

Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока» через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии в декабре 2014-го года в пользу нового газопровода в сторону Турции.