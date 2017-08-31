«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»

«Газпром» построил 220 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом рассказал глава компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

«На сухопутном участке в России завершено бурение двух микротоннелей и протаскивание труб. На морском участке уложено уже 220 км суммарно по двум ниткам», — сказал он. По его словам,

18 августа министр энергетики Александр Новак говорил, что в рамках проекта по строительству трубопровода «Турецкий поток» уложено 170 километров по дну Чреного моря.

В начале мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Тогда же Москва потребовала от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода, чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани говорил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».

В декабре 2014-го Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока», который должен был пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции. Длина морской части составит около 910 километров, сухопутной, которая пройдет по турецкой территории, — 180 километров. «Турецкий поток» предполагает прокладку двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

