Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

«Газпром» уложил около 170 километров газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом сообщил глава министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«В мае текущего года у российского побережья Черного моря началось строительство газопровода. На настоящий момент уложено свыше 170 километров», — сказал он. Министр подчеркнул, что проект «призван повысить энергобезопасность Турции и Европейского союза в целом».

В середине июля в «Газпроме» сообщали, что компания начала подготовительные работы по укладке второй нитки газопровода. «О начале укладки можно будет говорить, только когда трубоукладчик Pioneering Spirit дойдет до турецкого берега и повернет обратно», —пояснял официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

10 июля Новак рапортовал, что «Газпром» проложил 50 километров «Турецкого потока» по дну Черного моря.

В мае Москва потребовала от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани говорил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».

В начале мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.