«Газпром» рассказал о работах над второй ниткой «Турецкого потока»

«Газпром» в настоящее время ведет только подготовительные работы на мелководье по второй нитке газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов, передает ТАСС в среду, 19 июля.

По его словам, о начале укладки второй нитки можно будет говорить, только когда трубоукладчик Pioneering Spirit дойдет до турецкого берега и повернет обратно. «Мы, например, давным-давно сделали два тоннеля на берег от КС "Русская" и протащили трубу. Почему-то никто не возбудился про вторую нитку», — отметил Куприянов.

Ранее 19 июля СМИ сообщили о том, что «Газпром» начал строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Отмечалось, что на морское дно уже уложено около 25 километров трубопровода. Над укладкой работает корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas, которая выиграла тендер «Газпрома» на прокладку трубы.

30 мая было заявлено, что Москва ожидает от Брюсселя «железобетонных гарантий» по реализации проекта второй нитки «Турецкого потока», чтобы не повторился опыт «Южного потока». Интерес к этому проекту проявляют многие европейские партнеры. В частности, в июне вице-президент итальянской Eni Массимо Мантовани сообщил, что компания не исключает для себя возможности стать акционером «Турецкого потока».