Бизнес
 

СМИ узнали об увеличении финансирования «Турецкого потока»

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«Газпром» после пересмотра инвестиционной программы 2017 года планирует дополнительно направить около 50 миллиардов рублей на строительство газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

По их словам, дополнительное финансирование будет предоставлено оператору строительства магистрали — компании South Stream Transport B.V. Изначально бюджет проекта в 2017 году предусматривал финансирование в размере 41,92 миллиарда рублей.

Как отмечает агентство, с учетом расходов на строительство магистрали «Южный поток», инфраструктура которого используется в «Турецком потоке», с 2012 года инвестиции «Газпрома» в данное направление составили свыше 340 миллиардов рублей.

В конце августа «Газпром» сообщал, что проложено 220 километров морской части «Турецкого потока».

В начале июля стало известно, что российский газовый холдинг подписал с Венгрией соглашение о поставках в страну газа по «Турецкому потоку».

«Газпром» также рассматривает альтернативный вариант поставок: в феврале был подписан меморандум с итальянской Edison и греческой DEPA о поставках российского газа через третьи страны в Грецию, затем в Италию и далее в другие страны ЕС.

В декабре 2014-го Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока», который должен был пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции. Длина морской части составит около 910 километров, сухопутной, которая пройдет по турецкой территории, — 180 километров. «Турецкий поток» предполагает прокладку двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна предназначена для поставок газа в Турцию, другая — для транзита топлива в Европу. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

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