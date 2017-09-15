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В «Нафтогазе» рассказали о разрушительности «Турецкого потока» для Украины

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Строительство газопровода «Турецкий поток» будет иметь крайне негативные последствия для украинской газотранспортной системы (ГТС) — фактически сделает невостребованной ее южную линию. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает РИА Новости.

«Наша южная линия умрет, так как Турция уже заключила это соглашение», — заявил он. Коболев подчеркнул, что для прогнозирования объема инвестиций в ГТС руководству компании необходимо понимать, «какой будет судьба транзита газа через территорию Украины после 2019 года».

В конце августа «Газпром» сообщал, что в настоящее время проложены 220 километров морской части «Турецкого потока».

В начале июля стало известно, что российский газовый холдинг подписал с Венгрией соглашение о поставках газа в страну по «Турецкому потоку». Предполагается, что энергоноситель будет экспортироваться в Венгрию, в том числе через территорию Сербии и Болгарии. Вместе с тем, министр иностранных дел и отношений Венгрии Петер Сийярто отмечал, что вариант с поставкой газа через эти страны пока не проработан.

«Газпром» также рассматривает альтернативный вариант поставок: в феврале был подписан меморандум с итальянской Edison и греческой DEPA о поставках российского через третьи страны в Грецию, затем в Италию и далее в другие страны ЕС.

В декабре 2014-го Россия объявила о прекращении работ по строительству «Южного потока», который должен был пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции. Длина морской части составит около 910 километров, сухопутной, которая пройдет по турецкой территории, — 180 километров. «Турецкий поток» предполагает прокладку двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна предназначена для поставок газа в Турцию, другая – для транзита топлива в Европу. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

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