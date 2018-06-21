Акции «Роснефти» подорожали на фоне прогноза по росту прибыли и дивидендов

Акции «Роснефти» в ходе торговой сессии 21 июня дорожали на 1,3 процента по сравнению с ценой открытия — до 395,15 рубля за бумагу на фоне заявлений, сделанных на общем собрании акционеров компании. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные Московской биржи.

Как рассказал в ходе собрания акционеров главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, в 2018 году чистая прибыль и объем дивидендных выплат компании могут вырасти в два раза.

«Не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат — предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», — сказал Сечин.

По его словам, к 2022 году «Роснефть» планирует нарастить добычу углеводородов до уровня 330 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Сечин также отметил, что компания намерена замещать не менее 100 процентов добываемых жидких углеводородов.

В «Роснефти» сообщили, что суммарные дивиденды компании по итогам 2017 года составят 111,1 миллиарда рублей или 10,48 рубля на акцию.

Начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов отметил, что рост акций «Роснефти» говорит о том, что инвесторы позитивно оценивают стратегию компании, подчеркнув, что она делает системные шаги по повышению эффективности бизнеса.

«Рост акций "Роснефти" за последнее время подтверждает то, что инвесторы в целом позитивно оценивают такую стратегию компании», — отметил Суверов.

В апреле НК «Роснефть» упрочила лидерство по капитализации среди российских компаний нефтегазового сектора на фоне рекомендации совета директоров повысить дивиденды за 2017 год до 50 процентов чистой прибыли по МСФО.