«Роснефть» презентовала новое топливо

«Роснефть» в рамках этапа Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar-100 на заправочных станциях компании в московском регионе. Об этом сообщается на официальном сайте «Роснефти».

В компании отмечают, что компонентный состав топлива Pulsar-100 был существенно изменен по сравнению с бензином АИ-98-К5. Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, и уникальную многофункциональную моющую присадку, которая обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя прямого впрыска. В «Роснефти» утверждают, что использование топлива Pulsar-100 способствует улучшению динамики автомобиля с высокофорсированным двигателем, повышает показатели мощности и крутящего момента мотора. Кроме того, в компании отмечают, что высокие эксплуатационные свойства Pulsar-100 были подтверждены специалистами компании BASF в ходе специальных моторных испытаний, проведенных с использованием двигателя BMW с прямым многоточечным впрыском.

Промышленный выпуск Pulsar-100 организован на базе Рязанского НПЗ. Создание нового продукта стало возможно благодаря реализации масштабной программы «Роснефти» по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства, направленной, в первую очередь, на повышение потребительских качеств моторных топлив.