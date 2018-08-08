Аналитики позитивно оценили финансовые результаты «Роснефти»

Аналитики инвестиционных компаний позитивно оценили финансовые результаты «Роснефти» за второй квартал 2018 года. Такие выводы следуют из опубликованных сегодня ежедневных аналитических отчетов ряда инвестиционных компаний.

В частности, аналитики банковской группы Citi пишут, что результаты «Роснефти» за второй квартал 2018 года оказались выше консенсус-прогноза аналитиков, который, в свою очередь, сам по себе был очень позитивным. «Когда дивидендная доходность по акциям "Роснефти" достигнет 7-8 процентов, инвесторская база компании, вероятно, полностью обновится», — отмечают эксперты.

По мнению аналитиков банка UBS, результаты «Роснефти» за второй квартал оказались выше консенсус-прогноза на фоне сильного сегмента Upstream в результате роста добычи. «Рынок также приветствует одобрение советом директоров компании программы обратного выкупа акций, высокие дивиденды и фокус на органический рост. Как мы писали ранее, программа обратного выкупа акций является умеренной по своему объему, но, несмотря на это, является важным фактором для восстановления доверия инвесторов», — пишут в UBS. «Комментарий о том, что "Роснефть" сфокусируется на органическом росте и обеспечит синергию от приобретенных активов укрепляет этот тезис. По нашим оценкам, дивиденды за 2018 год составят 34 рубля на акцию, что подразумевает привлекательную дивидендную доходность на уровне 8 процентов по сравнению со средним значением у конкурентов на уровне 6 процентов. Мы повысили прогноз по EBITDA в 2018 год на 3 процента», — говорят эксперты.

В свою очередь в Merrill Lynch отмечают, что сильные результаты «Роснефти» в совокупности с недавно одобренной программой обратного выкупа акций демонстрируют инвесторам, что компания привержена своей «Стратегии-2022». «По нашим оценкам, дивидендная доходность по акциям Роснефти за 2018 год должна достигнуть 7 процентов — одного из самых высоких значений среди анализируемых нами компаний», — прогнозируют в Merrill Lynch. «Нам по-прежнему нравятся акции "Роснефти" за рекордный свободный денежный поток (доходность 21 процент) и привлекательные дивиденды (доходность 7 процентов) в 2018 году на фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры, новую приверженность Компании к снижению долговой нагрузки с фокусом на органический рост, а также за дополнительные выплаты акционерам в виде программы обратного выкупа акций на сумму до 2 миллиардов долларов. Кроме того, "Роснефть" торгуется с большим дисконтом к международным аналогам — около 60 процентов по мультипликатору P/E и около 35 процентов по EV/DACF», — подчеркивают аналитики.

В «Ренессанс Капитал» обращают внимание на то, что «Роснефть» прогнозировала сокращение оборотного капитала к концу 2018 году на 200 миллиардов рублей. «По нашим оценкам, сокращение с начала года составляет уже практически половину этого значения», — говорят в компании.

По мнению аналитиков SOVA Capital, «Роснефть» опубликовала очень сильные результаты за второй квартал, которые оказались выше наших ожиданий и консенсус-прогноза аналитиков. «Наш прогноз на весь 2018 год подразумевает, что расходы компании замедлятся во второй половине 2018 года», — считают эксперты.

Инвестиционная компания АТОН пишет, что ее аналитики ожидают высоких дивидендов за 2018 год, «что делает акции "Роснефти" привлекательной дивидендной историей». «Экстремально высокий свободный денежный поток "Роснефти" во втором квартале 2018 года, а также программа обратного выкупа акций должны оказать дополнительную поддержку. По результатам за первой половины 2018 годы мы ожидаем, что "Роснефть" выплатит в виде промежуточных дивидендов 14,58 рубля на акцию», — дают прогноз в АТОНе.

Ну и аналитики «Уралсиба» полагают, что конъюнктура мирового рынка нефти во второй половине 2018 года будет не менее благоприятна для компании, чем в первой половине. «Кроме того, ослабление ограничений ОПЕК+ позволит Компании вернуться к росту добычи», — считают они.

Стоимость акций «Роснефти» в начале торговой сессии вторника, 7 августа, обновила исторический максимум, зафиксированный в январе 2017 года, после выхода сильного отчета за второй квартал и полугодие 2018 года по МСФО.