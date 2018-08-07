Отчетность по МСФО подняла акции «Роснефти» до исторического максимума

Стоимость акций «Роснефти» в начале торговой сессии вторника, 7 августа, обновила исторический максимум, зафиксированный в январе 2017 года, после выхода сильного отчета за второй квартал и полугодие 2018 года по МСФО. Об этом сообщает «Интерфакс». Предыдущий ценовой максимум был зафиксирован 3 января 2017 года, он составил 425,7 рубля за бумагу.

К 10:13 по московскому времени акции «Роснефти» на Московской бирже подорожали до 426 рублей за штуку (рост на 1,6 процента). После этого бумаги немного скорректировались — до 423,6 рубля, а к, согласно данным Московской биржи, 12:35 поднялись до 428,8 рубля.

Объем торгов превысил 323 миллиона рублей. Капитализация «Роснефти» достигла 4,491 триллиона рублей и вышла на второе место после Сбербанка (4,635 триллиона рублей).

Росту стоимости акций «Роснефти» способствовала опубликованная во вторник 7 августа отчетность компании по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

Так, согласно представленным данным, чистая прибыль «Роснефти» во втором квартале выросла до 228 миллиардов рублей, за полугодие она увеличилась в четыре раза, до 309 миллиардов рублей, что превысило прогнозы.

Полугодовая прибыль «Роснефти» позволяет ожидать дивиденды за первое полугодие порядка 14,6 рубля на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили дивиденды за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию. С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в 3 рубля 83 копейки на акцию суммарные дивиденды «Роснефти» за 2017 год составят 10,48 рубля.

«Второй квартал стал во многом отражением усилий менеджмента по повышению эффективности работы компании. Благодаря улучшению макроусловий и сохранению высокого контроля над операционными и капитальными затратами, операционная прибыль до амортизации, процентов и налогов увеличилась более чем на 40 процентов по отношению к первому кварталу и более чем на 80 процентов ко второму кварталу прошлого года», — отметил председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, комментируя результаты отчетности компании за второй квартал 2018 года.

Он отметил, что к настоящему времени основные стратегические приобретения, осуществленные в периоды низких цен на нефть, завершены. Компания сосредоточена на органическом росте и монетизации синергий от приобретенных активов, подчеркнул председатель правления «Роснефти».

