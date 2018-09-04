Сечин заявил о давней приверженности «Роснефти» принципам пенсионной реформы

Принципы, заложенные в пенсионной реформе, поправки к которой предложил в августе президент России Владимир Путин, «Роснефть» давно применяет в своей деятельности. Об этом в интервью ТАСС заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Мы сохраняем "костяк" ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка, — одним словом, все направления нашего бизнеса», — отметил он.

По словам Игоря Сечина, в компании отчетливо осознают значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. «Поэтому "Роснефть" придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста. Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной», — подчеркнул глава «Роснефти».

Он также отметил, что в компании приветствуют поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста. «Роснефть», подчеркнул Сечин, готова активно участвовать в разработке таких мотивирующих инструментов и представить правительству свои предложения.

Специалисты возрастной категории важны для развития бизнеса компании, подчеркнул он. «Если говорить о "Роснефти", то бизнес-план компании предусматривает рост производства, в том числе добычи. Мы реализуем сложнейшие, а зачастую — даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний», — отметил Сечин. По его словам, это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена. «Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий», — отметил глава «Роснефти».

В компании, рассказал он, уже много лет успешно действует система наставничества, реализуется программа профессионального обучения и повышения квалификации, позволяющая сотрудникам всех уровней и возрастов развивать свои компетенции, оставаясь востребованными специалистами и после достижения предпенсионного или пенсионного возраста.

В компании работает более 320 тысяч человек, все они, в том числе и сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста, надежно защищены действующими корпоративными программами, сообщил он. По словам Игоря Сечина, невозможно представить себе ситуацию, при которой человека увольняют из «Роснефти» просто в силу преклонного возраста.

Инициативы президента России, отметил Игорь Сечин, полностью соответствуют практике, уже существующей в компании. Стратегия «Роснефть-2022», рассказа он, строится строго в соответствии с положениями послания президента России Федеральному собранию в феврале 2018 года и положениями Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». «Компания готова внести весомый вклад в достижение целей и реализацию основных инициатив, определенных президентом Российской Федерации, в том числе в области социального развития», — заявил он.