В США рассказали о контактах по смене руководства «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри опроверг информацию о том, что он давил на представителей украинской власти и принуждал их к назначению определенных людей в руководство госкомпании «Нафтогаз». Чиновник настаивает на том, что он только давал рекомендации, передает Reuters.

«Мы дали рекомендации по запросу украинского правительства и мы будем делать это и дальше», — сказал Перри.

Ранее в понедельник, 7 октября, стало известно, что несколько американских бизнесменов, связанных с Республиканской партией США, весной этого года пытались добиться смены руководства «Нафтогаза». По данным Associated Press, речь идет о бизнесменах Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также «нефтяном магнате» из Флориды Гарри Сарджинте III.

Газета Politico, ссылаясь на источники, сообщала, что Перри просил президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет «Нафтогаза» и включить в него американцев.

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