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17:24, 10 февраля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии выдвинула кандидата на пост премьера

Президент Молдавии Санду выдвинула кандидатом на пост премьера секретаря Совбеза Речана
Дорин Речан

Дорин Речан. Кадр: Newsomegavideo / YouTube

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра республики. Об этом она сообщила на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС.

Отмечается, что им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан. По закону страны, теперь в течение двух недель ему необходимо представить на утверждение парламента состав и программу нового кабинета министров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подала в отставку. Об этом она объявила после консультаций членов кабмина с главой республики. Позднее молдавская правящая партия «Действие и солидарность» заявила о готовности сформировать новое правительство.

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Георгий Нестеров
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