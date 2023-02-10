Президент Молдавии выдвинула кандидата на пост премьера

Президент Молдавии Санду выдвинула кандидатом на пост премьера секретаря Совбеза Речана

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра республики. Об этом она сообщила на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС.

Отмечается, что им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан. По закону страны, теперь в течение двух недель ему необходимо представить на утверждение парламента состав и программу нового кабинета министров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подала в отставку. Об этом она объявила после консультаций членов кабмина с главой республики. Позднее молдавская правящая партия «Действие и солидарность» заявила о готовности сформировать новое правительство.