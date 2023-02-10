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15:13, 10 февраля 2023Бывший СССР

В правящей партии Молдавии заявили о готовности сформировать новый кабмин

Правящая партия Молдавии заявила о готовности сформировать новый кабинет министров

Фото: Roveliu Buga / Reuters

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» готова сформировать новый кабинет министров. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил лидер политсилы Игорь Гросу.

Он поблагодарил премьер-министра Наталью Гаврилицу, которая в пятницу подала в отставку, за самоотверженность и усилия на своем посту.

Ранее Гаврилица заявила, что покидает кресло премьера. Она подчеркнула, что уходит «с чувством выполненного долга и спокойным сердцем». Она также объявила об отставке правительства после консультаций членов кабинета министров с президентом Молдавии Майей Санду.

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Алевтина Запольская
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