Правящая партия Молдавии заявила о готовности сформировать новый кабинет министров

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» готова сформировать новый кабинет министров. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил лидер политсилы Игорь Гросу.

Он поблагодарил премьер-министра Наталью Гаврилицу, которая в пятницу подала в отставку, за самоотверженность и усилия на своем посту.

Ранее Гаврилица заявила, что покидает кресло премьера. Она подчеркнула, что уходит «с чувством выполненного долга и спокойным сердцем». Она также объявила об отставке правительства после консультаций членов кабинета министров с президентом Молдавии Майей Санду.