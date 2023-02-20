Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 20 февраля 2023Бывший СССР

В России оценили слова премьера Молдавии о демилитаризации Приднестровья

Депутат Чепа призвал серьезно отнестись к словам Речана о демилитаризации Приднестровья

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

К словам нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья надо отнестись крайне внимательно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на заявление политика в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Дорин Речан заявил, что из Приднестровья необходимо эвакуировать российские войска, после чего экономически и социально интегрировать жителей региона. Об этом сообщили молдавские СМИ.

Его мнение может расходиться с мнением большинства жителей Приднестровья, полагает Чепа. Потому что на протяжении длительного периода времени присутствие ограниченного контингента российских войск давало стабильность и спокойствие ситуации в регионе, не давало возможности провокациям и экстремистским выпадам.

С другой стороны, депутат допустил, что позиция российской стороны в части экономической поддержки региона недостаточна. По его мнению, это может быть связано с логистическими или какими-то другими трудностями. «Но это способствовало тому, что в регион были достаточные инвестиции со стороны Турции, Румынии», — отметил он.

На сегодняшний день взгляды политической элиты стали немножечко меняться, и мы услышали такие вот заявления, чего раньше, конечно, никогда не было, поэтому к этому надо отнестись крайне внимательно и серьезно

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее Речан обвинил Россию в попытках сбить страну с европейского курса. Политический деятель отметил, что в его стране продолжается гибридная война. «Россия пытается остановить демократические процессы, пытается сбить нас с европейского курса, поэтому мы не можем прятать голову в песок и говорить, что угрозы не реальны», — заявил он.

16 февраля стало известно, что парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с экс-главой министерства внутренних дел Дорином Речаном. Кабинет министров был сформирован при поддержке правящей партии «Действие и солидарность».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Возбуждено дело после взрыва «подарка» в руках 22-летней москвички
Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов долларов
Идею совместных закупок оружия Европой для Украины объяснили
Брошенный россиянкой в квартире-свалке ребенок питался приправами
Стерлинг раскритиковал кавказских болельщиков
Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев
Ольга Орлова назвала различия ранней и поздней беременности
Премьер Японии решил пригласить Зеленского на встречу лидеров G7
В России оценили слова премьера Молдавии о демилитаризации Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.