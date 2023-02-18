Премьер Молдавии заявил о попытках России сбить страну с европейского курса

Премьер Молдавии Речан заявил, что Россия пытается сбить страну с европейского курса

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире Общественного телевидения Молдавии обвинил Россию в попытках сбить страну с европейского курса.

Политический деятель отметил, что в его стране продолжается гибридная война. «Россия пытается остановить демократические процессы, пытается сбить нас с европейского курса, поэтому мы не можем прятать голову в песок и говорить, что угрозы не реальны», — отметил Речан.

Премьер-министр страны добавил, что Молдавия прошла «острую фазу этих опасностей осенью, но сегодня "угрозы снова растут"», а также подчеркнул, что первой страной, которую он посетит на новой должности, станет Румыния.

Ранее парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с экс-главой министерства внутренних дел Дорином Речаном. Кабинет министров был сформирован при поддержке правящей партии «Действие и солидарность».

Позже вероятность изменения курса государства при новом правительстве оценила политолог Евгения Войко, отметив, что он останется прежним.