Вероятность изменения курса Молдавии при новом правительстве оценили

Политолог Войко считает, что курс Молдавии при новом правительстве останется прежним

Курс Молдавии останется прежним при новом правительстве республики во главе с бывшим министром внутренних дел Дорином Речаном, считает политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Вероятность изменений в политике страны она оценила беседе с «Лентой.ру».

«Внутриполитическая и внутриэкономическая ситуация в Молдавии довольно сложная, каких-то позитивных ожиданий от нового кабинета относительно новых экономических реформ нет. Это связано с усложнением региональной торговли в контексте боевых действий на территории Украины. Плюс сейчас молдавское руководство и президент Майя Санду продвигают милитаристскую повестку, заявляя о закрытии неба, о том, что национальная безопасность находится под угрозой, в том числе продвигая идею о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Что касается смены кабинета, то эта история не сулит каких-то серьезных изменений», — сказала она.

Есть большой список проблем, новый кабинет одномоментно их решить не сможет. Я не исключаю, что также будут предприниматься усилия, риторика такого же милитаристского плана будет продолжена Евгения Войко политолог

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Речаном 16 февраля. Кабинет министров был сформирован при поддержке правящей партии «Действие и солидарность».

Предыдущий состав правительства автоматически отправился в отставку после ухода с поста премьер-министра Натальи Гаврилицы 10 февраля. По ее словам, полтора года работы прошли в режиме непрерывного кризиса, передает publika.md. Вскоре Санду выдвинула Речана на пост главы правительства.