В Приднестровье заверили в отсутствии угрозы для Молдавии и Украины

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: республика не представляет угрозы для Молдавии и Украины

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью «Известиям» заверил, что регион не является источником угроз как для Молдавии, так и для Украины.

«Мы наблюдаем определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны, но делаем все, чтобы не допустить эскалации напряженности», — заявил глава МИД.

По его словам, республика не представляет угрозы для своих соседей. Игнатьев призвал прекратить любые военные манипуляции, связанные с Приднестровьем.

Ранее он рассказал, что в Молдавии начался процесс милитаризации. Министр отметил, что молдавская сторона в течение почти 30 лет заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции и выводе соответствующих сил из ПМР.