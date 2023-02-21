Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:03, 21 февраля 2023Мир

В Приднестровье заверили в отсутствии угрозы для Молдавии и Украины

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: республика не представляет угрозы для Молдавии и Украины
Виталий Игнатьев

Виталий Игнатьев. Фото: Родион Прока / РИА Новости

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью «Известиям» заверил, что регион не является источником угроз как для Молдавии, так и для Украины.

«Мы наблюдаем определенную динамику и с украинской, и с молдавской стороны, но делаем все, чтобы не допустить эскалации напряженности», — заявил глава МИД.

По его словам, республика не представляет угрозы для своих соседей. Игнатьев призвал прекратить любые военные манипуляции, связанные с Приднестровьем.

Ранее он рассказал, что в Молдавии начался процесс милитаризации. Министр отметил, что молдавская сторона в течение почти 30 лет заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции и выводе соответствующих сил из ПМР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом анонсировал содержание речи Байдена в Варшаве
Вирусолог назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание
В России выступили против угрожающей Корейскому полуострову активности
Названо число погибших при землетрясении в Сирии
В Приднестровье заверили в отсутствии угрозы для Молдавии и Украины
Звезда «Бумажного дома» поделилась снимком с голой грудью
Американский репортер раскрыла детали организации поездки Байдена в Киев
Китай заявил о тупике по вопросу КНДР
В Госдуме оценили желание легионеров «Зенита» получить российское гражданство
Зеленский рассказал о работе над поставками Украине новых видов вооружений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.