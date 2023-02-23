Минобороны предупредило о провокации Киева против Приднестровья

Минобороны: Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с участием «Азова»

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья.

В Минобороны заявили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Минобороны России

Провокация с радиоактивными веществами

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами, чтобы обвинить Россию в грубом нарушении в рамках спецоперации.

По данным Минобороны, в преддверии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН на Украину в обход таможенного контроля из одного из европейских государств доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. В дальнейшем их планируют использовать близ одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов, чтобы инсценировать заражение местности.

Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Минобороны России

Погибших от ударов ВСУ планируют выдать за жертв ВС России

До этого в феврале глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке. По его словам, Киев планирует выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв ВС России.

Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии Юрий Барбашов глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области

По словам Барбашова, в течение восьми месяцев украинские военные «целенаправленно убивала жителей Снигиревки», а сейчас хотят их представить как жертв российской армии. Он добавил, что всех задержанных по подозрению в сотрудничестве с ВСУ отпустили «целыми и невредимыми».