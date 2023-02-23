Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 23 февраля 2023Россия

Минобороны предупредило о провокации Киева против Приднестровья

Минобороны: Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с участием «Азова»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья.

В Минобороны заявили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.

Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Минобороны России
Материалы по теме:
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023
«Мы не можем пойти на этот риск» Почему Грузия не дает оружие Украине и предпочитает зарабатывать на торговле с Россией?
«Мы не можем пойти на этот риск»Почему Грузия не дает оружие Украине и предпочитает зарабатывать на торговле с Россией?
21 февраля 2023

Провокация с радиоактивными веществами

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами, чтобы обвинить Россию в грубом нарушении в рамках спецоперации.

По данным Минобороны, в преддверии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН на Украину в обход таможенного контроля из одного из европейских государств доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. В дальнейшем их планируют использовать близ одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов, чтобы инсценировать заражение местности.

Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Минобороны России
Материалы по теме:
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022
Самое страшное оружие на Земле: чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
Самое страшное оружие на Земле:чем опасно ядерное, химическое и бактериологическое оружие?
20 декабря 2022

Погибших от ударов ВСУ планируют выдать за жертв ВС России

До этого в феврале глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке. По его словам, Киев планирует выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв ВС России.

Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии

Юрий Барбашовглава российской администрации Снигиревского района Херсонской области

По словам Барбашова, в течение восьми месяцев украинские военные «целенаправленно убивала жителей Снигиревки», а сейчас хотят их представить как жертв российской армии. Он добавил, что всех задержанных по подозрению в сотрудничестве с ВСУ отпустили «целыми и невредимыми».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны предупредило о провокации Киева против Приднестровья
США получили уведомление от России об испытаниях баллистической ракеты
Раскрыт способ перестать стесняться говорить на иностранном языке
Врач назвала самые вредные для ЖКТ продукты
Израиль сообщил о нанесении ударов по сектору Газа
В Минфине раскрыли сроки определения размера взноса бизнеса в бюджет определят
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию
ПВО Израиля перехватила пять ракет из сектора Газа
Женщина финансово отомстила только что родившей сестре за ненависть к ее мужу
Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.