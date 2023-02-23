Минобороны предупредило о провокации Киева против Приднестровья
Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.
По информации ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья.
В Минобороны заявили, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки.
Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Провокация с радиоактивными веществами
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами, чтобы обвинить Россию в грубом нарушении в рамках спецоперации.
По данным Минобороны, в преддверии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН на Украину в обход таможенного контроля из одного из европейских государств доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. В дальнейшем их планируют использовать близ одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов, чтобы инсценировать заражение местности.
Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
Погибших от ударов ВСУ планируют выдать за жертв ВС России
До этого в феврале глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке. По его словам, Киев планирует выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв ВС России.
Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии
По словам Барбашова, в течение восьми месяцев украинские военные «целенаправленно убивала жителей Снигиревки», а сейчас хотят их представить как жертв российской армии. Он добавил, что всех задержанных по подозрению в сотрудничестве с ВСУ отпустили «целыми и невредимыми».