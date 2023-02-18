Стало известно о провокации Киева с убитыми людьми в Снигиревке

Барбашов заявил о планах Киева выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв ВС РФ

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Барбашов заявил о планах Киева выдать погибших от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Снигиревке за жертв Вооруженных сил (ВС) России. «Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии», — объяснил он.

По словам Барбашова, в течение восьми месяцев украинские военные «целенаправленно убивала жителей Снигиревки», а сейчас хотят их представить как жертв российской армии. Он добавил, что всех задержанных по подозрению в сотрудничестве с ВСУ отпустили «целыми и невредимыми».