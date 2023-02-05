В Херсонской области на минах ВСУ подорвались дети

Барбашов: дети подорвались на минах ВСУ в Снигиревском районе Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

По его словам, украинские военные на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад беспорядочно минировали территорию. С аналогичной проблемой сталкивались в Луганской народной республике (ЛНР), заметил Барбашов.

«Проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья», — заявил он, подчеркнув, что передвигаться по проселочным дорогам опасно.

Ранее офицер-инструктор Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России с позывным Курган рассказал, что ВСУ закладывают на территории Донбасса и других регионов многочисленные мины и устраивают ловушки для российских военных и мирных жителей.

В январе британский телеканал Sky News со ссылкой на экспертов сообщил, что Украину можно назвать самой заминированной страной в мире. По сведениям специалистов, на данный момент заминировано свыше 40 процентов территории страны.