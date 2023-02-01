Российский офицер рассказал о ловушках ВСУ в Донбассе

Российский офицер рассказал об используемых ВСУ в Донбассе минах и ловушках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закладывают на территории Донбасса и других регионов многочисленные мины и устраивают ловушки для российских военных и мирных жителей. Об этом в беседе с «РГ: Русское оружие» рассказал офицер-инструктор Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России с позывным Курган.

По его словам, в частности, украинские военные оставляют ловушки с использованием противопехотных мин ОЗМ-72, известных также как «лягушка» — ими была заминирована в том числе Луганская ТЭС. Как пояснил офицер, ОЗМ-72 при срабатывании подлетает на метр, а затем взрывается, поражая находящихся рядом ударной волной и более чем 2 тысячами стальных шариков.

Кроме того, зачастую бойцы ВСУ прибегают к минированию брошенной техники и трупов, а также банок из-под тушенки и сгущенки, которые взрываются при попытке их открыть.

«Довольно часто устанавливают противотанковые мины на большую глубину, чтобы подрыв техники происходил не сразу, а через некоторое время, когда машины раскатают колею. Кроме того, такие мины довольно сложно обнаружить щупами и миноискателями», — заявил военный.

Он добавил, что в некоторых случаях солдаты ВСУ устанавливают сразу противотанковые и противопехотные мины, в итоге сначала взрывается одна, а вслед за ней — вторая. В приморских районах, в частности в Мариуполе, украинские военные также использовали так называемые «адские машины» — противодесантные мины типа ПДМ-1 весом до 60 килограммов, которые устанавливались в 20-40 метрах от берега.

В январе британский телеканал Sky News со ссылкой на экспертов сообщил, что Украину можно назвать самой заминированной страной в мире. По сведениям специалистов, на данный момент заминировано свыше 40 процентов территории страны.