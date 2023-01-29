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14:27, 29 января 2023Бывший СССР

Украину назвали самой заминированной страной в мире

Sky News: 40 процентов территории Украины заминировано

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украину можно назвать самой заминированной страной в мире, так как свыше 40 процентов ее территории заминировано в результате боевых действий. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой экспертов.

«Загрязнение [минами] огромно (...) Это даже не сравнимо, я бы сказала, с Сирией или Афганистаном. Это действительно масштабно», — заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон. По ее словам, на Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов.

По данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023-го на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. А с 2014-го по 2020 год было зафиксировано 1190 подобных инцидентов.

Ранее в январе украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что конфликт на Украине привел к созданию самого большого в мире минного поля на территории страны — около 250 тысяч квадратных километров.

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Варвара Кошечкина
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