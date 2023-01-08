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19:29, 8 января 2023Бывший СССР

Премьер Украины заявил о создании самого большого в мире минного поля

Премьер Украины Шмыгаль: на территории страны создано крупнейшее в мире минное поле

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Конфликт на Украине привел к созданию самого большого в мире минного поля на территории страны. Об этом в интервью южнокорейскому агентству Yonhap заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, площадь минного поля составляет около 250 тысяч квадратных километров. «Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей», — отметил Шмыгаль.

Агентство подсчитало, что размер заминированного участка, о котором сообщил премьер, больше всего Корейского полуострова (общая площадь около 221 тысячи квадратных километров), а также Лаоса, Румынии (около 238 тысяч квадратных километров каждая) и Великобритании (около 244 тысяч квадратных километров).

Ранее Шмыгаль заявил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов.

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Варвара Кошечкина
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