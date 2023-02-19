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18:08, 19 февраля 2023Россия

В Минобороны заявили о подготовке Киевом масштабной провокации

В Минобороны заявили, что Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Киев готовит масштабную провокацию с радиоактивными веществами, чтобы обвинить Россию в грубом нарушении в рамках спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, в преддверии 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН на Украину в обход таможенного контроля из одного из европейских государств доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами. В дальнейшем их планируют использовать близ одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов, чтобы инсценировать заражение местности.

Как пояснили в Минобороны, целью провокации станет обвинение российских Вооруженных сил в том, что они якобы атакуют радиационно опасные объекты на украинской территории, что приводит к утечке радиоактивных веществ.

Ранее в феврале глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Киев готовит провокацию в подконтрольной Снигиревке. По его словам, Киев планирует выдать погибших от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Снигиревке за жертв Вооруженных сил России.

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Варвара Кошечкина
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